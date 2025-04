Chiusura del area Sailem Disagi per chi pratica pesca alla bolognese

della pesca denominata bolognese a causa della Chiusura dell'area della Sailem di Palermo dove centinaia di pescatori si recavano per momenti di divertimento e spensieratezza, sia giovani che anziani e anche coloro affetti da handicap. Palermotoday.it - Chiusura dell'area Sailem: "Disagi per chi pratica pesca alla bolognese" Leggi su Palermotoday.it Continuano i tantissimi disaggi per tutti gli appassionatidenominataa causadi Palermo dove centinaia ditori si recavano per momenti di divertimento e spensieratezza, sia giovani che anziani e anche coloro affetti da handicap.

Su questo argomento da altre fonti

Casello A21 di Piacenza Ovest, Fantini: «Ipotesi chiusura prevista dal Piano di area vasta, non dal Pug» - «Non è il Piano urbanistico generale (Pug) di Piacenza a introdurre l’eventuale chiusura del casello autostradale sull’A21». A intervenire sul tema Adriana Fantini, assessora all’urbanistica del Comune di Piacenza. «Non è il Pug lo strumento urbanistico che introduce nuove previsioni... 🔗ilpiacenza.it

Lacugnano, l'annuncio del Comune: "Area dell’ex cava in via di chiusura" - Antonio Donato, consigliere comunale con la delega alla sicurezza urbana di Perugia, annuncia con una nota che "a seguito dell’assemblea sulla sicurezza urbana con la cittadinanza di Lacugnano, arrivano i primi provvedimenti contro degrado e aree a rischio sicurezza". Il consigliere del Movimento... 🔗perugiatoday.it

Zona rossa, scatta la proroga: altri 30 giorni nell'area della stazione. In due mesi 13mila identificazioni e 41 allontanamenti - PADOVA - La zona rossa a Padova è stata prorogata di un mese. Per altri 30 giorni dunque l'area attorno alla stazione ferroviaria vedrà attivo il provvedimento prefettizio promosso... 🔗ilgazzettino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiusura dell'area Sailem: Disagi per chi pratica pesca alla bolognese. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'appello dei pescatori: "Si autorizzi un'area adibita alla pesca sportiva in mare" - In questi giorni, visto la chiusura obbligatoria della cosiddetta Sailem di Palermo, e i disaggi arrecati a tutti i pescatori che usufruivano della stessa per trascorrere ore di relax e divertimento, ... 🔗palermotoday.it