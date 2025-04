Il libretto della Messa esequiale e quello della Traslazione

Messa esequiale di Papa Francesco il sito del Vaticano ha messo a disposizione il libretto di 88 pagine delle celebrazioni. Fruibile a tutti anche le 16 pagine che scandiranno invece la processione e la Traslazione del feretro fino a Santa Maria Maggiore, dove sarà tumulato. Sul sito del Vaticano sono disponibili i libretti in versione pdf in inglese, italiano e latino. Agi.it - Il libretto della Messa esequiale e quello della Traslazione Leggi su Agi.it AGI - Per permettere a tutti di seguire ladi Papa Francesco il sito del Vaticano ha messo a disposizione ildi 88 pagine delle celebrazioni. Fruibile a tutti anche le 16 pagine che scandiranno invece la processione e ladel feretro fino a Santa Maria Maggiore, dove sarà tumulato. Sul sito del Vaticano sono disponibili i libretti in versione pdf in inglese, italiano e latino.

