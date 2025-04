Chiasso la Coop Dogana si rinnova inaugurazione prevista in autunno

Chiasso si respira aria di cambiamento: anche la Coop di via Maestri Comacini, attiva da oltre vent'anni, si prepara a voltare pagina. È stata infatti recentemente depositata in Municipio la domanda di costruzione per un importante progetto di ristrutturazione che trasformerà il negozio in uno. Quicomo.it - Chiasso: la Coop Dogana si rinnova, inaugurazione prevista in autunno Leggi su Quicomo.it si respira aria di cambiamento: anche ladi via Maestri Comacini, attiva da oltre vent'anni, si prepara a voltare pagina. È stata infatti recentemente depositata in Municipio la domanda di costruzione per un importante progetto di ristrutturazione che trasformerà il negozio in uno.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ponte Chiasso, tir tra le buche: strada dissestata e traffico pericoloso vicino alla dogana - Una situazione definita “disastrosa” quella della strada tra piazzale Anna Frank, via Vela e via Catenazzi a Ponte Chiasso, in prossimità della dogana, dove ogni giorno transitano decine di mezzi pesanti diretti o in uscita dalla Svizzera. A denunciarla è l’ex consigliere comunale Vittorio... 🔗quicomo.it

Ponte Chiasso, tir tra le buche: strada dissestata e traffico pericoloso vicino alla dogana - Una situazione definita “disastrosa” quella della strada tra piazzale Anna Frank, via Vela e via Catenazzi a Ponte Chiasso, in prossimità della dogana, dove ogni giorno transitano decine di mezzi pesanti diretti o in uscita dalla Svizzera. A denunciarla è l’ex consigliere comunale Vittorio... 🔗quicomo.it

Nuova Coop a Campi Bisenzio, il taglio del nastro. Assunte 45 persone - Campi Bisenzio (Firenze), 2 aprile 2025 – Taglio del nastro questa mattina per il nuovo supermercato Coop (‘Palagetta’) a Campi Bisenzio. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione Michele Palatresi, e la presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio Franca Frati. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiasso: la Coop Dogana si rinnova, inaugurazione prevista in autunno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiasso: la Coop Dogana si rinnova, inaugurazione prevista in autunno - A Chiasso si respira aria di cambiamento: anche la Coop di via Maestri Comacini, attiva da oltre vent'anni, si prepara a voltare pagina. È stata infatti recentemente depositata in Municipio la domanda ... 🔗quicomo.it

Chiasso, il supermercato di confine si rifà il look. Tanti prodotti e parcheggi per i clienti - Il punto vendita Coop di Chiasso, in via Maestri Comacini, a due passi dal confine, si rifà il look. Aperto da oltre 20 anni adesso è arrivato il momento per una rinnovo completo. E infatti la relativ ... 🔗comozero.it

“Documenti prego”. Sono sempre di più i controlli in dogana a Ponte Chiasso. Arrestate anche 51 persone - Sempre più controlli alla frontiera di Ponte Chiasso. Pochi giorni fa durante la celebrazione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, sono infatti stati evidenziati i numeri che ... 🔗comozero.it