Samantha Curcio in attesa del primo figlio l’annuncio a sorpresa sui social

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne e volto molto amato sui social. Dopo la fine della breve relazione con Alessio Cennicola, nata proprio all’interno del celebre dating show di Maria De Filippi, Samantha non aveva più lasciato trapelare nulla sulla sua vita sentimentale. E invece, .L'articolo Samantha Curcio in attesa del primo figlio: l’annuncio a sorpresa sui social Leggi su Dailynews24.it Un annuncio dolcissimo ha sorpreso i fan di, ex tronista di Uomini e Donne e volto molto amato sui. Dopo la fine della breve relazione con Alessio Cennicola, nata proprio all’interno del celebre dating show di Maria De Filippi,non aveva più lasciato trapelare nulla sulla sua vita sentimentale. E invece, .L'articoloindelsui

Cosa riportano altre fonti

Uomini e donne, annuncio a sorpresa: Samantha Curcio è incinta - Dalla fine della sua breve relazione con Alessio Cennicola, nata nel salottino di Uomini e donne, non aveva mai fatto capire di aver trovato l'amore e invece oggi, venerdì 25 aprile ha spiazzato tutti sui social con un annuncio a sorpresa: "Fagiolino is coming". Ebbene sì, l'ex tronista curvy... 🔗today.it

L’ex tronista Samantha Curcio è incinta: “Ho incontrato l’uomo giusto, volevamo un figlio. Ho paura di sbagliare” - L'ex tronista Samantha Curcio annuncia sui social di essere in attesa del primo figlio. Nonostante l'immensa gioia, la futura mamma non nasconde le sue preoccupazioni: "Ho paura di sbagliare, di ingrassare troppo, di trascurarmi".Continua a leggere 🔗fanpage.it

UeD, Samantha Curcio è incinta: chi è il fidanzato? Le sue parole - L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia a sorpresa di essere in attesa del suo primo figlio e parla del suo compagno così Samantha Curcio, l’ex tronista di Uomini e Donne, dà una lieta notizia al pubblico che la segue su Instagram: è incinta! Ma chi è il padre del figlio che aspetta? Questa la domanda che si stanno ponendo in molti suoi fan, visto che finora l’ex tronista curvy non aveva mai coinvolto effettivamente tutti loro nella sua storia. 🔗latuafonte.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'ex tronista Samantha Curcio è incinta: Ho incontrato l'uomo giusto, volevamo un figlio. Ho paura di sbagliare; Uomini e donne, annuncio a sorpresa: Samantha Curcio è incinta; L’ex corteggiatrice Irene Capuano è incinta: aspetta il primo figlio con Christian Galletta; Samantha Curcio in attesa del primo figlio: l’annuncio a sorpresa sui social. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ex tronista Samantha Curcio è incinta: “Ho incontrato l’uomo giusto, volevamo un figlio. Ho paura di sbagliare” - L’ex tronista Samantha Curcio annuncia sui social di essere in attesa del primo figlio. Nonostante l’immensa gioia, la futura mamma non nasconde le sue preoccupazioni: “Ho paura di sbagliare, di ... 🔗fanpage.it

Uomini e Donne, una ex Tronista è incinta: ecco il nome e l’annuncio della prima gravidanza - Samantha Curcio di Uomini e Donne annuncia la gravidanza e condivide emozioni con i fan. Scopri la sua storia. 🔗mondotv24.it

“Ancora non ci credo” La protagonista di Uomini e Donne è in dolce attesa: l’annuncio - Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, annuncia sui social la sua gravidanza con un messaggio emozionante, rivelando di aver trovato l'amore con un uomo speciale ... 🔗bigodino.it