Paura a Lodi per il presidente dell’Anpi Roberto Nalbone malore dopo il discorso per il 25 aprile

Paura e apprensione a Lodi per Roberto Nalbone, presidente dell'Anpi del Lodigiano, che il 25 aprile ha accusato un malore al termine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. dopo aver partecipato regolarmente agli eventi della mattinata, Nalbone, 77 anni, si è sentito male attorno alle 12.30, quando ormai la manifestazione si era conclusa. Nonostante avesse parlato con energia durante il suo intervento ufficiale, pochi dei presenti si sono accorti di quanto stava accadendo.Le condizioni di Nalbone hanno reso necessario l'intervento del personale sanitario. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, è stato sottoposto ad accertamenti e successivamente ricoverato nel reparto di Cardiologia per monitorare il suo stato di salute. I medici hanno deciso di trattenerlo sotto osservazione almeno fino a lunedì, quando saranno effettuate ulteriori valutazioni per stabilire le prossime tappe del percorso di cura.

