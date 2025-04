Quando ho ringraziato il pontefice mi ha detto si la gente te la mando ma fatti pagare è lavoro amicizia è un altra cosa

ringraziato e ha voluto conoscerci», lo ha dichiarato Sebastian Pedron, titolare della geleteria omonima in Via Gregorio VII, a due passi da San Pietro. Leggi anche › Chi è suor Geneviève, la suora che ha commosso tutti in veglia a Papa Francesco «Quando abbiamo aperto otto anni fa è stata mia moglie che ha pensato di far provare il nostro gelato al Papa. Quando ho ringraziato il pontefice mi ha detto “si la gente te la mando, ma fatti pagare, senza sconto, è lavoro, l’amicizia è un’altra cosa”». Leggi anche › Su Canale 5 la miniserie “Francesco, il Papa della gente” sulla vita di Jorge Bergoglio Per noi che siamo argentini è un lutto, un dolore grande. Iodonna.it - «Quando ho ringraziato il pontefice mi ha detto "si la gente te la mando, ma fatti pagare, è lavoro, l'amicizia è un'altra cosa"». Leggi su Iodonna.it «Il gusto preferito del Papa era il dulce de leche. Io lo incontrario solo una volta nel 2020, a Santa Marta, con tutta la famiglia, ci hae ha voluto conoscerci», lo ha dichiarato Sebastian Pedron, titolare della geleteria omonima in Via Gregorio VII, a due passi da San Pietro. Leggi anche › Chi è suor Geneviève, la suora che ha commosso tutti in veglia a Papa Francesco «abbiamo aperto otto anni fa è stata mia moglie che ha pensato di far provare il nostro gelato al Papa.hoilmi ha“si late la, ma, senza sconto, è, l’è un’”». Leggi anche › Su Canale 5 la miniserie “Francesco, il Papa della” sulla vita di Jorge Bergoglio Per noi che siamo argentini è un lutto, un dolore grande.

Altre fonti ne stanno dando notizia

«Ho difficoltà a respirare» ha detto il Pontefice durante la messa in Piazza San Pietro. La preouccpazione dei fedeli - Il respiro si fa corto, la voce si affievolisce, poi l’interruzione: Papa Francesco ferma la lettura della sua omelia in piazza San Pietro e affida il compito a monsignor Diego Ravelli. «Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro», dichiara il Pontefice, visibilmente affaticato. Un momento di fragilità che non passa inosservato tra i fedeli e i presenti, tra cui ministri e alti ufficiali. 🔗iodonna.it

Meloni da Papa Francesco: "L'ho trovato vigile, abbiamo scherzato". Come sta il Pontefice - "Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre". Oggi, mercoledì 19 febbraio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata a trovare Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato da sei giorni. Meloni ha espresso al Pontefice... 🔗today.it

Papa Francesco: ‘Ho preparato la mia tomba’. Il pontefice sarà sepolto accanto all’icona a lui tanto cara. Ecco dove - Qualche tempo fa Papa Francesco ha riferito il luogo dove sarà sepolto e negli ultimi giorni ha aggiunto alcuni dettagli in più al riguardo. LEGGI ANCHE: — Papa Francesco sarà il penultimo Papa: la terribile profezia Ha rilasciato un’intervista esclusiva ad un’emittente messicana N+ e su X, la giornalista Valentina Alazraki, colei che ha realizzato il servizio, ha pubblicato un post al riguardo. 🔗funweek.it

Cosa riportano altre fonti

Il gelataio Sebastian: il gusto al dulce de leche il preferito di Papa Francesco; In Duomo per l’addio a Francesco. Il vescovo convoca giovedì la diocesi: La visita alla Verna è stata a un passo; Il gelataio del Papa: Il prossimo? Chissa', magari sara' diabetico...; Morte di Papa Francesco, il ricordo del cardinale Reina: E' stato un grande dono. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Torna Papa Francesco. Dalla finestra del Gemelli ha ringraziato una donna con i fiori gialli - Dopo settimane di ricovero, il Pontefice si è affacciato dalla stanza del Gemelli. Sulla sedia a rotelle, visibilmente gonfio in faccia, ha salutato ... "In questo tempo ho sperimentato la ... 🔗msn.com