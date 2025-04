Il magistero economico di Francesco e il paradosso Bergoglio spiegato da Becchetti

Il paradosso Bergoglio. Tutti i leader o quasi (da Trump a Putin) e il mondo intero ne onorano la memoria a parole ma il suo insegnamento resta largamente inascoltato. Francesco, dalla Laudato Si' alla Fratelli Tutti, ha chiesto di accogliere i migranti, ha gridato mai più la guerra, ha invitato ad uscire dalle fonti fossili per fare la transizione ecologica e di offrire opportunità per gli ultimi e gli scartati, ha esortato a non odiarsi sui social che polarizzano. Non pare che il mondo stia muovendo in questa direzione ma c'è la speranza che il momento di commozione di oggi possa fare qualcosa per aiutarci a percorrere l'enorme distanza tra le parole e i fatti. Vediamo di capire più in profondità.Quando guardiamo al pensiero economico di papa Francesco non dobbiamo cercare una teoria sistematica ma partire dal suo obiettivo pastorale di scuotere le coscienze e sensibilizzarle allo scandalo di un sistema economico che non è capace di mettere la propria potenza al servizio del bene della persona.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Se ne parla anche su altri siti

