Inter Inzaghi resta rinforzo dall’Arsenal per convincerlo

Inter c'è da fare i conti con una stagione a dir poco complicata e ricca di impegni. In tal senso, però, la svolta arriva con la conferma di Simone Inzaghi e con un importante colpo che arriva dall'Arsenal.Sono tanti gli impegni che ha all'orizzonte la squadra di Simone Inzaghi. L'obiettivo, sin dall'inizio della stagione, per ammissione di tutte le parti in causa, era quello di realizzare un triplete che sarebbe stato storico. Tale sogno, però, si è scontrato con la realtà nella maniera più brutale possibile, con i nerazzurri che in Coppa Italia hanno patito una pesantissima eliminazione per mano del Milan con un netto ed inequivocabile 3-0. Vietato, però, abbassare la guardia, dal momento che si sta facendo largo lo spauracchio degli zero titoli.Inter, colpo dall'Arsenal per convincere Inzaghi a restare: le ultime

Farris Inter, pareggio dolceamaro per il vice di Inzaghi! Il suo bilancio resta positivo. Il dato - di RedazioneFarris Inter, pareggio dolceamaro per il vice di Inzaghi! Il suo bilancio resta positivo. Il dato sul secondo allenatore nerazzurro Brutto stop per l’Inter in quel del Tardini di Parma, con la squadra nerazzurra che in vantaggio per 2-0, si fa rimontare due gol nel secondo tempo, portando via soltanto un punto dalla sfida contro i ducali di Chivu. Amarezza anche sul volto di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, che ha guidato i nerazzurri nella gara di ieri. 🔗internews24.com

Rinnovo Inzaghi, tutto il mondo Inter è con lui: il club lo blinda fino al 2028? Resta l’ultimo tabù da sfatare - di RedazioneRinnovo Inzaghi, tutto il mondo Inter è con lui: il club lo blinda fino al 2028? Resta l’ultimo tabù da sfatare. Ecco di cosa si tratta La Gazzetta dello Sport ripropone il tema legato al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter. La società si è sempre espressa in tal senso, facendo intendere come il prolungamento del contratto del proprio allenatore, attualmente in scadenza nel 2026, sia soltanto una formalità. 🔗internews24.com

Inter, Fabbian resta nel mirino: Inzaghi lo segue. La situazione - L’Inter continua a guardare con attenzione il nome di Giovanni Fabbian. Cresciuto nella Primavera nerazzurra, adesso si sta riscoprendo trequartista a Bologna sotto l’ala di Italiano. PRESENTE – Marco Di Vaio ex giocatore e ora direttore sportivo del Bologna, nel corso del commento della partita di ieri su DAZN, ha parlato anche di Giovanni Fabbian, ex giocatore dell’Inter e ora al Bologna. Queste le sue parole: «Ha deciso di restare nonostante avesse ricevuto delle proposte, e siamo felici di questo. 🔗inter-news.it

Inter: Inzaghi sprona la squadra dopo le sconfitte, obiettivo ripresa contro Roma e Barcellona - Resettare e voltare pagina, evitando il pericoloso effetto domino dopo le due pesanti sconfitte contro Bologna (in campionato) e Milan (in Coppa Italia) che però non vanno dimenticate. E’ l’imperativo ... 🔗msn.com

Edicola. Inter, per Inzaghi rinnovo anche con zero titoli. Juventus, avanza Retegui - CALCIOMERCATO - Le principali notizie di mercato sui quotidiani in edicola. Sulla Gazzetta dello Sport in prima pagina un'Inter pronta a blindare il ... 🔗eurosport.it

Inter a risparmio energetico, la mossa di Inzaghi per ripartire subito: Dumfries e Zielinski recuperati, Thuram no - Inzaghi ha analizzato la squadra e ha trovato la terapia per tornare a vincere: la soluzione dell'allenatore dell'Inter e le buone notizie verso la sfida contro la Roma ... 🔗sport.virgilio.it