Feretro del Papa accolto da lungo applauso in piazza San Pietro

lungo applauso sta accompagnando l'uscita del Feretro di Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro. I fedeli hanno visto le immagini sui maxischermi. Il Feretro è portato spalla dai sediari. La bara di Papa Francesco, accolta in piazza San Pietro da un lungo e commosso applauso dei fedeli, verrà adagiata su un tappeto sul sagrato dove a breve cominceranno i funerali.

