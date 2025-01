Sport.quotidiano.net - I due fronti. Recupero col Milan, ipotesi 26 febbraio: prima Gasperini in Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Finita la lussuosa parentesi dell’Europa più nobile ora a Casteldebole si torna a lottare per l’Europa. Quale, come va ripetendo da settimane Vincenzono (che oggi, come da regola, dopo l’impegno dinon parlerà alla vigilia della gara di campionato col Como), non è dato sapere. Ma adesso si può star certi che se questo Bologna intravederà un varco per l’Europa ci si infilerà di slancio. Intanto finalmente s’intravede una data per ilcasalingo col, ovvero per togliere l’asterisco relativo alla sfida di campionato rinviata lo scorso 26 ottobre a causa dell’alluvione che mise in ginocchio la città. I rovesci, tecnici e non climatici, dei rossoneri costringeranno Conceicao (nella foto Ansa) ad affrontare i playoff di Champions il 12 e il 19con un avversario che oggi uscirà dai sorteggi.