Fondazione Carisbo Solidarietà e cultura | 19 milioni investiti sul nostro territorio

Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Carisbo. Solidarietà e cultura: 1,9 milioni investiti sul nostro territorio

Sono tre i nuovi bandi di finanziamento annunciati dallache per il 2025, in attuazione del Documento programmatico previsionale, destinerà 4di euro per promuovere sette bandi in più sessioni erogative. I primi 1,9di euro sono disponibili attraverso i tre bandi, pubblicati sul sito della, riguardanti le aree tematiche Persone e. L’OBIETTIVO "L’avvio dell’attività filantropica per il 2025 è scandito dall’annuncio dei nuovi bandi di finanziamento, la modalità che laprivilegia nel selezionare gli interventi da attuare per un sostegno alla popolazione più fragile, per lo sviluppo dele la tutela della coesione sociale delle nostre comunità – dichiara la Presidente della, Patrizia Pasini –. I bandi Welfare ed Emergenze intendono rinnovare l’impulso alla realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone più fragili, contrastando le varie forme di marginalità e, in una prospettiva intergenerazionale, incentivando ulteriormente lasociale.