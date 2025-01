Ilrestodelcarlino.it - Colli di Bologna in balìa dei ladri: svuotano la cassaforte mentre l’anziano è in casa

, 31 gennaio 2025 – Non si placa la bramosia dei topi d’appartamento. Nella giornata di mercoledì altri due colpi sono stati messi a segno suie in uno dei casi ihanno agitoinera presenteproprietario. Questo caso, su cui sta indagando la polizia, è avvenuto in via di Paderno. Il padrone di, un ottantaseienne, stava guardando la televisione, quando ha sentito dei rumori ed è andato in giardino a controllare se ci fossero degli intrusi: così ha visto due persone che si dileguavano nell’ombra,il terzo complice, che era salito al piano di sopra della villetta, è scappato uscendo dalla porta lasciata aperta alle spalle del. Subito l’uomo ha dato l’allarme alla polizia. Gli agenti hanno constatato come lafosse stata aperta e fosse stato portato via ciò che conteneva: 250 euro in contanti e alcuni monili, per un bottino totale di circa 400 euro.