Justcalcio.com - Champions League, sorteggio favorevole alle italiane: per i bookmaker Atalanta, Milan e Juventus vedono gli ottavi di finale|Conference League

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 18:18:00 Fermi tutti!: per iglidiCalciomercato.com Home: per i. AFP via Getty Images Derby italiano evitato efortunato per tutte e tre leimpegnate nei playoff di. L’ha pescato il Club Brugge, già affrontato danella prima fase: nella sfida tutta nerazzurra – su Sisal – a bassa quota gli uomini di Gasperini, offerti a 1,20 contro il 4,50 del colpo belga.