C’è la super matricola Prato, trasferta ’svolta’

Derby toscano per ilin occasione della ventiduesima giornata del girone D di serie D, in programma domenica (calcio d’avvio alle 14.30). Dopo due partite consecutive disputate al Lungobisenzio (vittoria ai danni della Sammuarese e pari con il Sasso Marconi), ecco che la formazione biancazzurra sarà impegnata allo Stadio Leporaia di San Miniato, località Ponte a Egola, casa del Tuttocuoio. Lasta vivendo un’ottima annata, avendo ottenuto fino a questo momento 30 punti, quattro in più dei lanieri, che in classifica sono proprio alle spalle della compagine pisana, allenata da Aldo Firicano. Firicano che ha allenato ilnella seconda parte della stagione 2020/21, prendendo il posto dell’esonerato Vincenzo Esposito. Diciotto le presenze del tecnico ex Carrarese e Sangiovannese, con uno score di sette successi, altrettanti pareggi e quattro sconfitte.