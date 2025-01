Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, la capolista GMV cerca riscatto a Lucca

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 31 gennaio 2025 – Terza giornata del girone di ritorno nel campionato di2, che vede le squadre pisane impegnate nel raggruppamento A. Nonostante la sconfitta sul campo dell'altra pretendente ai play-off Valdera, è sempre in testa il GMV, che affronta l’insidiosa trasferta di, contro la locale BCL, unica compagine ad aver violato, finora, il campo di Via Sartori a Ghezzano. In zona play-out giocano invece in casa IES e Cosmocare CUS Pisa; la IES riceve Bellaria Pontedera, nell’anticipo di venerdì alle 20,30 al palasport, gli universitari Brusa US Livorno, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi. GMV – Dopo una lunga striscia di risultati positivi e la conquista del primato solitario in classifica, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è uscita ridimensionata dallo spareggio per il vertice sul campo dell’esperto Valdera, tornato a difendere come nella prima parte della stagione, mantenendo comunque il vantaggio negli scontri diretti e la testa in graduatoria.