Ilrestodelcarlino.it - Avvistato un lupo nelle campagne di Smerillo, trovati anche animali morti

Unnel centro abitato di una frazione di, aggrediti alcunida cortile. Il fatto è accaduto nella mattinata di mercoledì, quando una mamma che stava facendo salire in auto suo figlio nel parcheggio di casa, ha visto sfilare a tutta velocità prima il cane del vicino, inseguito da un. Fortunatamente ilha proseguito la sua corsa, ma l’episodio ha creato una tam tam fra la popolazione. Già in altre occasioni sono stati avvistati i lupidi, forse spinti dalla fame questiche sono per natura molto schivi, si sono avvicinati alle zone urbanizzate, e questo ha creato una giusta attenzione, capita spesso uscire di casa per fare una commissione, o lasciare che i bambini giochino all’aperto, e questo ha creato un po’ di preoccupazione sono comunqueselvatici e non facile capire quale comportamento possano avere trovandosi di fronte all’improvviso un essere umano.