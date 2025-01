Lapresse.it - Usa: Ntsb, nessuna scatola nera recuperata da aereo ed elicottero

Washington (Usa), 30 gen. (LaPresse) –è ancora statadal relitto del CRJ-700 dell’American Airlines, né da quello dell’dell’Esercito che si sono scontrati in volo mercoledì sera in prossimità dell’aeroporto Ronald Reagan di Washington. Lo ha riferito in una conferenza stampa Tod Inman, membro del National Transportation Safety Board (), l’agenzia federale che guiderà e coordinerà le indagini sull’incidente.