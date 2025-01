Rompipallone.it - Ultim’ora Inter e Milan: novità importantissime sul caso ultras, c’è la decisione ufficiale

Ultimo aggiornamento 30 Gennaio 2025 12:23 di AlessiaL’e ilhanno preso una: ecco cosa sta succedendo con ilultrà e cos’è stato deciso dalle società.Sono arrivateimportanti riguardanti ilultrà che ha riguardato nelle ultime ore. Entrambe le società hanno preso unanetta.A comunicare come i due club dio si muoveranno è stata l’agenzia ‘ANSA’. La nota è stata diramata solamente pochi minuti fa ma sta già facendo il giro del web. Di seguito i dettagli.ultrà: arriva il comunicato di ANSA sulla mossa diSecondo quanto reso noto da ‘ANSA’: “si costituiranno parte civile nei processi. Uno in immediato e l’altro in abbreviato, in cui sono imputati, tra gli altri, i vertici delle curve di San Siro, ossia Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord e Luca Lucci per la Sud, e i loro sodali.