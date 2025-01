Anteprima24.it - Tribunale, i Precari Pnrr aderiscono allo Sciopero nazionale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCon il Pianodi Ripresa e Resilienza () l’Unione Europea ha voluto lanciare un segnale chiaro per il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave nel settore della Giustizia, fra i quali il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario.È stato così inaugurato un profondo rinnovamento nel sistema giudiziario italiano, con l’obiettivo di abbattere l’arretrato, ridurre la durata dei procedimenti e modernizzare l’apparato della giustizia. A rendere possibile tutto questo siamo stati NOI, gli Addetti all’Ufficio per il Processo, Tecnici di Amministrazione e Operatori Data Entry che con impegno, dedizione e sacrificio abbiamo affiancato magistrati e uffici giudiziari per garantire maggiore efficienza.Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e il Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia hanno rilevato, al 30.