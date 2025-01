Ilgiorno.it - Tre progetti per la vita nel nome di Martina Luoni, morta di tumore a 27 anni: “Sostegno a ricerca e pazienti oncologici”

Solaro (Monza e Brianza) – Una serata benefica adi trespeciali nel ricordo di una persona unica come è stataa 27per un, dopo essere diventata testimonial di Regione Lombardia per il rispetto delle regole anti-Covid, in periodo di piena pandemia e lockdown.continua a vivere grazie al papà Marco e alla mamma Giuditta che abitano a Solaro e, circondati dagli amici, organizzano eventi, incontri e continuano ad aggiornare le sue pagine social. La sua storia ha toccato tantissime persone.raccontava ogni giorno attraverso la sua pagina Instagram la sua malattia, ma soprattutto la sua voglia di vivere ogni momento con gratitudine sorridendo allae facendo sentire meno solo chi, come lei, passava intere settimane in ospedale.