Tabellone Champions League volley 2025 | Perugia e Monza regalano il derby Milano costretta ai playoff

Si è delineato ildella fase a eliminazione diretta della2024-dimaschile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai. Destino diverso per le tre formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea.sono già qualificate ai quarti di finale, mentredovrà passare dal turno preliminare. I Campioni d’Italia e i brianzoli si affronteranno in un avvincente, rivincita dell’ultima finale scudetto: gli umbri saranno favoriti, ma i lombardai cercheranno il grande scalpo. La vincente dell’incrocio tra la quarta e la quinta forza della classifica combinata della fase a gironi affronterà chi la spunterà nello spicchio diin cui i polacchi del Projekt Varsavia attendono la vincente deltrae i turchi dell’Halkbank Ankara.