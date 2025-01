Movieplayer.it - Soheila Golestani non sarà nella giuria del festival di Rotterdam: l'Iran le impedisce di viaggiare

L'attrice e filmmakeriananon potrà arrivare aldidopo un divieto di lasciare i confini dell', attrice e filmmakeriana, non potrà far parte delladell'International Filmdopo che le è stato impedito di uscire dai confini della nazione. Tra i recenti progetti di cui è stata protagonista c'è l'apprezzato Il seme del fico sacro, attualmente in corsa per un Oscarcategoria Miglior Film Internazionale. Il divieto imposto dal governoiano Secondo quanto riportato dal sito Deadline, il divieto imposto asarebbe legato a un'accusa di 'propaganda contro il regimeiano e promozione dell'immoralità' a causa del ruolo avuto nel film di Mohammad Rasoulof. L'attrice si è proclamata .