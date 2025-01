Udine20.it - Rockets sabato 1 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Il mitico gruppo francese, icona del rock spaziale e pioniere della musica elettronica negli anni Settanta, è tornato prepotentemente sulle scene pubblicando a ottobre 2024 ilalbum di inediti “The Final Frontier”. La band non si è fermata qui e nelle scorse settimane ha intrapreso untour che la vede protagonista nei principali teatri della nostra penisola. Ilprogetto live di questa avveniristica band vedrà anche un’unica tappa in Friuli Venezia Giulia, in programma1°2025 (inizio alle 21.00)da. Gli ultimi biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro. Info e punti vendita su www.