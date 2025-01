Robertson felice di aver evitato la Carnage della Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-30 00:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il terzino di Liverpool Andyè statodi evitare la “carneficina” che si sta svolgendo altrove mentre la sua squadra ha terminato in cima al tavolononostante una sconfitta per 3-2 al PSV Eindhoven stasera.Gli uomini di Arne Slot hanno guidato due volte attrso un rigore di Cody Gakpo contro il suo ex club e un goal di Harvey Elliott, ma il PSV ha colpito entrambe le volte tramite Johan Bakayoko e Ismael Saibari prima che Ricardo Pepi abbia afferrato quello che si è rivelato essere il vincitore nel tempo di arresto del primo tempo.I Merseysiders hanno terminato con 10 uomini dopo che Amara Nallo è stata espulsa per un fallo su Bakayoko con tre minuti rimanenti.