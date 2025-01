Ilrestodelcarlino.it - Operaio travolto dal treno. C’è una quarta indagata

Si allarga l’inchiesta sulla morte di Attilio Franzini, l’di 47 anni originario di Formiada un Intercity mentre lavorava sui binari della stazione di San Giorgio di Piano il 4 ottobre scorso. A quanto si apprende, nel fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura (pm Luca Venturi) sarebbe infatti stata iscritta una nuova persona: una dirigente di Ferrovie, con responsabilità relative alla sicurezza dei lavori in corso sul tratto coinvolto dalla tragedia. La donna è difesa dall’avvocato Gabriele Bordoni, che attualmente non ritiene di esprimersi, limitandosi a rimarcare la compiutezza dell’operato dell’assistita e la sua estraneità al fatto. Pochi giorni dopo l’incidente, furono iscritte nel registro degli indagati tre persone: due dipendenti di Salcef group, l’azienda romana di manutenzione ferroviaria per cui lavorava Franzini, e uno di Rete ferroviaria italiana.