Fano, 15 luglio 2025 – È una voce amareggiata e determinata quella di una madre fanese che, attraverso un appello pubblico, racconta il lungo percorso di frustrazione e solitudine vissuto da sua figlia, una bambina con alto potenziale cognitivo, definita nel gergo psicopedagogico come “gifted”. Un talento precoce per le lingue, una capacità di apprendimento fuori dal comune, certificata già in terza elementare da una valutazione professionale completa, condivisa immediatamente con gli insegnanti. Eppure, da quella segnalazione, nulla si è mosso. Un tema ancora troppo poco conosciuto nella scuola italiana: la difficoltà di riconoscere e accogliere gli studenti gifted, ovvero i bambini e ragazzi con alto potenziale cognitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Così brava che non vuole più andare a scuola

