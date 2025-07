Di Gennaro | Inter metterà a posto le cose! Favorita un’altra

Lo scudetto è un discorso per pochi e tra questi pochi ci potrebbe essere anche l’Inter nella prossima stagione. Antonio Di Gennaro dice la sua su TMW Radio. PROSSIMO CAMPIONATO – Antonio Di Gennaro spiega le sue aspettative: «Cosa ti aspetti dalla prossima Serie A? I tecnici saranno quelli che saranno più protagonisti, visti i movimenti. Non credo che la Juventus voglia spendere troppi soldi, ne ha spesi tanti e male. negli ultimi anni. E poi devo dire che all’ Inter riusciranno a mettere a posto le cose. Sul Napoli dico che è la squadra più forte e che può spendere di più sul mercato. Mi aspetto acquisti da Milan e Roma, perché qualcosa manca. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Di Gennaro: «Inter metterà a posto le cose! Favorita un’altra»

In questa notizia si parla di: gennaro - inter - metterà - posto

Di Gennaro: «Inter, casa e famiglia. Festa scudetto? Risate e cori dopo anno di sacrifici» - Di Gennaro si racconta ai canali del club interista. Il terzo portiere dell’Inter parla del suo amore per il calcio e ritorna sulla festa scudetto dello scorso anno.

Di Gennaro: «Per me l’Inter è casa, famiglia! Orgoglioso del gruppo» - Anche Raffaele Di Gennaro nel media day ha parlato di questa finale dell’Inter contro il Psg. Il terzo portiere nerazzurro si è espresso ai microfoni del club sulla stagione che sta per finire.

Di Gennaro a Inter Tv: «Orgoglioso di far parte di questo gruppo! L’Inter per me è casa» - di Redazione Di Gennaro a Inter Tv: «Orgoglioso di far parte di questo gruppo! L’Inter per me è casa» Le parole del terzo portiere nerazzurro.

Il Como riuscirà a conquistare un posto in Europa nella prossima stagione Vai su Facebook

Di Gennaro: “Serie A, io dico che all’Inter riusciranno a mettere a posto le cose”; Di Gennaro sicuro: “Il Napoli è la squadra più forte e ricca della Serie A”; Gattuso si presenta da ct: Chiesa deve giocare, non ho chiamato Acerbi.