Dazi l’economista Cottarelli | Senza accordo è giusto reagire

Roma, 15 luglio 2025 – L’Europa ha scelto la strada del negoziato sui dazi sospendendo, per il momento, di ricorrere ad armi più dure. Fa bene? O sarebbe stato meglio aprire subito una guerra commerciale? “Sinceramente, non vedo nulla di sbagliato a continuare a negoziare – risponde l’economista Carlo Cottarelli –. Del resto, i dazi di Trump scatteranno dal primo agosto”. E, poi, l’Europa dovrebbe reagire? Carlo Cottarelli, economista, durante l'assemblea di Confartigianato Imprese Piemonte presso il Mauto, Torino, 7 luglio 2025. ANSAALESSANDRO DI MARCO “Certo, se davvero dovessero scattare i dazi del 30% non ci sarebbe alternativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, l’economista Cottarelli: “Senza accordo è giusto reagire”

Germania: economista, dazi USA ignorano surplus nazionale servizi, rischiano danni a livello globale - La spinta tariffaria del presidente statunitense Donald Trump e’ sbagliata e ignora il forte surplus dell’America nel settore dei servizi, afferma l’economista tedesco Hermann Simon, avvertendo che questo protezionismo guidato dalla politica potrebbe causare danni duraturi alle catene di approvvigionamento globali.

Accordo Usa-Cina sui dazi, l’analisi dell’economista: “Il vero rischio è svuotare la Wto” - Roma, 13 maggio 2025 – È presto per cantare vittoria. L’accordo fra Usa e Cina sui dazi non convince fino in fondo Andrea Fracasso, titolare di una cattedra di politica economica all’ Università di Trento, ma soprattutto attento osservatore di quello che sta avvenendo sul fronte della guerra commerciale.

L'economista Cottarelli a Buttrio: "Dazi di Trump? Non preoccupiamoci troppo" - "Nell’immediato, nella guerra dei dazi, secondo me le cose miglioreranno, non c'è un rischio di crisi finanziaria dovuto al mercato di titoli di Stato": le parole sono dell'economista Carlo Cottarelli, intervenuto ad un evento organizzato da Banca 360 Fvg a Buttrio, che fa riferimento alla.

