Stalking sulla vicina arrestata due volte in 15 ore

Ravenna, 15 luglio 2025 – Due arresti in meno di 15 ore per stalking nei confronti della vicina, a distanza di appena una settimana dall’ultima volta in cui era finita in manette. È quanto accaduto nel weekend a Porto Fuori, dove la protagonista è sempre la stessa donna ucraina di 50 anni già nota alle forze dell’ordine per una lunga serie di episodi che da tempo rendono difficile la vita della vicina, costretta ormai ad abbandonare la propria abitazione. Il primo arresto è scattato nella notte tra sabato e domenica. La polizia di Stato è intervenuta dopo l’ennesima violazione del divieto di comunicazione disposto dal gip Corrado Schiaretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stalking sulla vicina, arrestata due volte in 15 ore

