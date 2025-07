L’archistar Cucinella | Alberi in centro? È un primo passo ma qualche vaso non basta

Bologna, 15 luglio 2025 – Mario Cucinella, architetto di fama internazionale e designer abituato a ripensare gli spazi urbani in ottica di intreccio con l’ambiente: si parla molto, moltissimo delle piante in centro in questi giorni. Lei che idea si è fatto? “È un tema di attualità in tutta Europa: non è una novità quella di ricorrere agli alberi per ridurre l’impatto del clima. Il caso, però, va affrontato in un’altra ottica.”. l'architetto Mario Cucinella (Photo by Roberto Serra Iguana) Quale, secondo lei? “Non basta mettere alcune piante dentro dei vasi, c’è bisogno di ripensare e di ricostruire lo spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’archistar Cucinella: “Alberi in centro? È un primo passo, ma qualche vaso non basta”

