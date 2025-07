Maranza scatenati alla sagra | danni agli scooter E’ guerra tra bande

Osimo (Ancona), 15 luglio 2025 – Si sono dati appuntamento alla sagra e hanno creato scompiglio. Stavolta hanno preso di mira diverse file di motorini parcheggiati. Sapevano a chi appartenevano. Li hanno danneggiat i, hanno rotto specchietti e sellini. Alcuni sono stati buttati a terra. Tra gli schiamazzi confusi della festa si sono poi dati alla fuga. E’ solo l’ultima bravata di una banda di 17enni italo-tunisini che sta creando scompiglio in Valmusone. Stavolta hanno scelto la partecipatissima sagra della grigliata a Passatempo di Osimo sabato per generare il caos. Nessun ferito né sono stati denunciati furti ma quello che hanno fatto sarebbe la «risposta» ad altri danni commessi dalla banda rivale di coetanei residenti tra Osimo e Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maranza scatenati alla sagra: danni agli scooter. E’ guerra tra bande

