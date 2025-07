CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.30 la gara femminile. Grazie per averci seguito e buonanotte 1.52: Domani, dunque, qualora i limiti della qualità dell’acqua rientrassero nei canoni si disputerà la 10 km maschile all’1.30 e la 10 km femminile alle 4.30. 1.48: World Acquatics scrive in una nota: Sebbene i test effettuati nei giorni scorsi abbiano costantemente mostrato che la qualità dell’acqua presso il campo gara rientrava nei limiti accettabili stabiliti da World Aquatics, l’analisi dei campioni prelevati il 13 luglio ha superato tali soglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15