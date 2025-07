Roma, 15 luglio 2025 – Oggi gli italiani si dividono in due categorie: quelli che ammettono di aver visto Jannik Sinner vincere a Wimbledon e quelli che mentono. L’epidemia di Sinnerite dilaga e colpisce anche chi finora ha considerato il tennis il bizzarro passatempo di due tizi in mutande che, senza ragioni apparenti, si lanciano una pallina al di lĂ di una rete. Quanto durerĂ , non è dato sapere: ci sono state ricorrenti infatuazioni nazionali anche per lo sci, per il nuoto, per la pallavolo, per il canottaggio, perfino per la scherma: qualcuno si appassionò addirittura al curling, figuriamoci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sinner, l'anti-tutto che piace. Silenzioso, riservato e sobrio. Ma gli italiani sono pazzi di lui