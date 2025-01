Ilrestodelcarlino.it - Mattioli, portiere nel cuore

Valerioha 30 anni e fa ildi calcio da sempre. Gioca nel Marotta Maroso Mondolfo e sabato ha contribuito alla vittoria nello scontro diretto con l’Atletico River Urbinelli parando un calcio di rigore che poteva portare i pesaresi sul 2 a 0. Una parata che ha cambiato il volto della partita contribuendo alla vittoria finale del Maroso (1-2). Un momento magico pere per la squadra, ora prima in classifica, ma in questa stagione non è stato sempre così. Era il 9 novembre del 2024 quando in uno scontro di gioco in Maroso-Arzillafu costretto ad uscire dal campo in ambulanza per un grosso trauma cranico. Ma fare ilè un mestiere per uomini forti e la domenica dopoera ancora lì a difendere la propria porta. "Il bilancio della squadra finora è sicuramente positivo - commenta- nessuno, nemmeno noi ci aspettavamo questi numeri.