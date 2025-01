Sport.quotidiano.net - Le news. Marcandalli rinforza il Venezia. Silvestri lascia la Samp per Empoli

Alessandroresta in Serie A ed è un nuovo giocatore del. L’ex difensore granata, di proprietà del Genoa, è passato ai lagunari con la formula del prestito secco fino al termine del campionato. Tanti i messaggi di affetto e gli in bocca al lupo arrivati sui profili social del ragazzo anche da Reggio, tra cui quelli di Natan Girma che ha stretto una grande amicizia con lo stopper di scuola Atalanta. Scambio di portieri invece tradoria: il reggianova in Toscana mentre Perisan fa il percorso inverso. Nuova avventura anche per l’ex granata Giangiacomo Magnani che è passato dal Verona al Palermo a titolo definitivo, con i rosanero che lo hanno blindato fino al 2028; pensare che Magnani, cresciuto in granata, fu ‘scartato’ nell’estate del 2014 dall’allora responsabile tecnico Ferrara ha sempre il sapore della beffa.