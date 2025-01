Lanazione.it - L’Agenzia delle Entrate resta a Sansepolcro

Arezzo, 30 gennaio 2025 –. L’informativa è stata data dal sindaco Fabrizio Innocenti nel corsosue comunicazioni alla recente seduta del consiglio comunale. Nel piano di ristrutturazione che sta interessandonell’intera Toscana, molte le sedi in chiusura o soggette a spostamento. Non però a, dove il servizio resterà anche per i prossimi anni. “Nei giorni scorsi” dichiara il sindaco “abbiamo ricevuto a PalazzoLaudi una delegazione del. Di cui facevano parte Pasquale Stellacci, direttore generale per la Toscana, e Chiara Mancaleoni, responsabile dell’ufficio provinciale di Arezzo. Con soddisfazione, abbiamo ottenuto che il servizio si mantenesse alle nostre latitudini per i prossimi sei anni, con possibilità di rinnovo per altri sei”.