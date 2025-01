Ilrestodelcarlino.it - "Grave e pesantissimo bavaglio"

Sindacati sul piede di guerra per l’esclusione delle amministrazioni locali dalla visione del piano di rilancio a causa della clausola di riservatezza, definita da Cisl Emilia Centrale un "e pesantenei confronti dei sindaci". "Le ombre – dice Cisl – sono in realtà tenebre: il vertice di Seta ha consegnato e discusso quel piano solo con il Consiglio d’Amministrazione, imponendo che i sindaci siano completamente tagliati fuori fino al 6 febbraio prossimo. Un fattoe pesante che, se confermato, suona come uno schiaffo ai sindaci e a tutte le comunità dei cittadini che rappresentano". Secondo il sindacato, quella adottata dall’azienda è una strategia fallimentare. "Nel Cda dell’azienda – prosegue il sindacato – siedono i rappresentanti nominati o confermati dai sindaci, in virtù di un vincolo fiduciario e di trasparenza che non può mai venire meno.