Grande Fratello, Lorenzo, Zeudi e Shaila contro Helena: "Maledetta, facesse più l'amore"

Dopo la puntata di lunedì del, gli animi tra i coinquilini della Casa si sono fatti più tesi che mai e in particolare traSpolverato,Gatta,Di Palma edPrestes lo ssi è fatto sempre più acceso., sin dal ritorno diin Casa, hanno espresso tutto il loro disappunto per questa situazione. La Gatta, in particolare, non tollererebbe più alcuni atteggiamenti della sua coinquilina, che ha definito maleducata:Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Vattene alle Dolomiti, fai qualcosa, trovati un fidanzato. Si trovasse un fidanzato e:MA VATTENE ALLE DOLOMITI,FAI QUALCOSA TROVATI UN FIDANZATO,FAI:E A LEI QUELLO MANCA,FAMMI STARE ZITTA #pic.twitter.