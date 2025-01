Sololaroma.it - Ghisolfi resta in bilico, la Roma cerca il sostituto: Berta nel mirino

Archiviata la vittoria per 2-1 con l’Udinese, lasi appa tornare in campo. I giallorossi hanno ritrovato la via del successo e vogliono proseguire su questa strada, anche in ambito internazionale. Già, perché c’è da focalizzarsi sull’impegno in Europa League, competizione che dà prestigio e non solo. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione alla fase playoff, dopo aver visto sfumare la top 8. I capitolini stanno finendo di limare ogni singolo dettaglio per quanto concerne il match con l’Eintracht Francoforte, in programma oggi 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere senza se e senza ma, contro un cliente ostico.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per delineare l’organigramma del club. I Friedkin starebbero infatti valutando le posizioni di alcuni degli uomini presenti in società, tra cui la posizione del direttore sportivo.