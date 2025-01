It.insideover.com - Dalla Serbia alla Slovacchia, cosa c’è dietro le proteste

Crisi in– Il premier Robert Fico è sotto pressione dopodi massa contro le sue posizioni critiche verso UE e NATO. Dichiarazioni di membri del suo governo su un possibile ritiroUE hanno alimentato tensioni interne e scontri politici. Fico accusa le Ong di destabilizzare il Paese.Tensioni in Georgia – Manifestazioni di massa a Tbilisi contro una legge che obbliga le Ong finanziate dall'estero a registrarsi come "organizzazioni al servizio di una potenza straniera". Il governo ha represso le, espellendo manifestanti stranieri e congelando i negoziati con l’UE.Accuse di ingerenze straniere – In tutti e tre i Paesi, i governi denunciano il ruolo delle Ong occidentali nel fomentare il malcontento.e Georgia hanno avviato misure contro attivisti stranieri e finanziamenti esteri alle organizzazioni locali.