Chi dovrà abbandonare la casa?

Torna l’appuntamento con il Grande Fratello, in onda stasera alle 21.35 circa in diretta su Canale 5 con la 27esima puntata. Al centro del racconto condotto da Alfonso Signorini ci saranno le dinamiche che hanno governato gli ultimi giorni. In particolare, dubbi e scontri tra alcuni dei concorrenti. Spazio anche alle nomination e al risultato del televoto, che decreterà un nuovo eliminato. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello”, Luca Calvani è stato eliminato: «Va bene così» Grande Fratello, diretta stasera 30 gennaio: anticipazioniTra le anticipazioni ufficiali, due sorprese per Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini.