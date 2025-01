Lanazione.it - Vigile del fuoco morto nell’incidente, l’ultimo saluto a Federico. “In caserma con le sirene accese”

Pisa, 29 gennaio 2025 – “Un grande abbraccio collettivo”. Giovedì alle 9 i colleghi del comando di Pisa saluteranno a loro modoFiccoli, ildelcaposquadra di 56 anni di Mezzana, ora in servizio a Pistoia,in via Lenin (all’altezza del Penny Market) a San Giuliano Terme, poco prima delle 12 di lunedì, mentre era libero dal servizio. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale del comune termale, guidata dal comandante Daniele Nocchi con il coordinamento della Procura, Fede, come lo chiamavano molti dei suoi compagni di casacca, stava andando con la sua moto, una Ducati, da San Giuliano verso i Passi, quando si è trovato davanti una Fiat Panda. L’impatto è stato violento. L’uomo è stato sbalzato finendo contro la vettura che stava sopraggiungendo da dietro.