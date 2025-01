Anteprima24.it - Stalker 65enne viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato dai Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiUn uomo di 65 anni è statodaidella Compagnia di Benevento dopo essere stato sorpreso a seguire la donna che lo aveva denunciato per atti persecutori pochi mesi prima. L’uomo era già destinatario di un provvedimento del Tribunale di Benevento, che gli imponeva ildialla vittima con una distanza minima di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.Nella tarda mattinata di ieri, infatti, l’allarme presso la alla Centrale Operativa della Compagnia capoluogo ha iniziato a suonare, segnalando la presenza dellonelle vicinanze del luogo ove si trovava la donna che, nello stesso momento, si accorgeva della presenza dell’uomo e contattava immediatamente il 112. Il tempestivo invio della pattuglia sul posto per verificare la situazione, consentiva ai militari, che hanno raggiunto rapidamente la donna, di rassicurarla e metterla in sicurezza.