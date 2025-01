Ilfogliettone.it - Sogni una carriera da attore: non perderti questa grande occasione | Al via i casting per un film della Rai

Annunciato ilper la nuova produzionetv pubblica: i dettagli per partecipare anche come comparsa. La Rai è da decenni un punto di riferimento per la produzione di fiction di qualità, capaci di raccontare storie che emozionano e uniscono il pubblico italiano. Dai drammi storici alle serie contemporanee, le fiction Rai spaziano tra generi e temi, coinvolgendo registi, attori e sceneggiatori di alto livello.Le produzioni non solo riflettono il panorama culturale italiano, ma offrono anche opportunità di lavoro per chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo. Partecipare a una fiction Rai, anche solo come comparsa, può rappresentare il primo passo per aspiranti attori o per chi vuole vivere l’esperienza di un set televisivo. Ogni anno, la Rai organizzaaperti per selezionare sia ruoli principali che secondari.