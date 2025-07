Cina | Xinhua rafforzera’ cooperazione con Singapore Press Holdings Media

Il rapporto tra Cina e Singapore si rafforza attraverso una nuova partnership tra Xinhua e Singapore Press Holdings Media. Durante un incontro a Pechino, il presidente di Xinhua Fu Hua ha sottolineato l’impegno comune nel condividere storie di sviluppo e amicizia tra i due popoli. Questa collaborazione promette di migliorare la comunicazione e approfondire i legami culturali, aprendo una nuova era di cooperazione mediatica tra i due Paesi.

Il presidente dell'agenzia di stampa Xinhua Fu Hua oggi ha incontrato a Pechino una delegazione del Singapore Press Holdings (SPH) Media, guidata dal suo amministratore delegato Chan Yeng Kit. Fu ha dichiarato che Xinhua e' pronta a collaborare con SPH Media per attuare l'importante consenso raggiunto dai leader dei due Paesi, raccontare insieme la storia dello sviluppo e dell'amicizia tra i popoli dei due Paesi, e migliorare la comunicazione nell'ambito dei meccanismi multilaterali e della condivisione delle esperienze, per approfondire la cooperazione e avvicinare i popoli. Chan ha dichiarato che, sotto la guida dei leader dei due Paesi, SPH Media e' desiderosa di lavorare con Xinhua per promuovere la cooperazione nei report giornalistici, nell'intelligenza artificiale e in altri campi, per raccontare le storie della Cina, di Singapore, dell'Asia e del mondo, e per riflettere in modo accurato e obiettivo lo sviluppo e i cambiamenti del mondo.