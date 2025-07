Da Bollani a Mannoia torna Mont’Alfonso sotto le stelle Ecco il programma

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle con "Mont’Alfonso", il festival che trasforma le affascinanti fortezze e scorci secolari delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano in un palcoscenico di musica, teatro e emozioni. Dal 17 luglio al 23 agosto 2025, artisti di fama internazionale come Bollani, Mannoia e De André animeranno le serate più suggestive della Garfagnana, creando un’esperienza culturale unica nel suo genere. Non perdere l’occasione di immergerti in questa magia!

Lucca, 8 luglio 2025 - Musica, teatro ed eventi in antiche fortezze e scorci secolari delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano per “ Mont’Alfonso sotto le stelle ”, il festival che dal 17 luglio al 23 agosto 2025 porterà nel cuore della Garfagnana artisti del calibro di Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Stefano Massini, Angelo Branduardi, Cristiano De André, The Kolors, Maurizio Lastrico, Filippo Graziani, Abbadream, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Canto Libero, Andrea Satta e Francesco Repice. Alla sua sesta edizione, "Mont’Alfonso sotto le stelle" si conferma tra le gemme dell’estate toscana, incastonato in un paesaggio che incanta gli amanti dei sentieri, delle vette silenziose e della natura incontaminata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Bollani a Mannoia, torna Mont’Alfonso sotto le stelle. Ecco il programma

