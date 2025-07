Kaiju No8 Kafka si scontra con Godzilla in un nuovo promo

si fa portatrice di un duello epico tra due leggende, promettendo emozioni da brivido e un ritorno imperdibile per tutti gli appassionati. Con il debutto su Crunchyroll previsto per il 19 luglio, questa nuova stagione di Kaiju No.8 si prepara a conquistare il cuore dei fan con azione, suspense e un tocco di mitologia cinematografica. Preparatevi a vivere un'avventura che lascerà il segno!

La seconda stagione di Kaiju No. 8, animata da Production IG, debutterà su Crunchyroll il 19 luglio. Prima del ritorno di Kafka sui nostri schermi, dovrà vedersela con un altro kaiju letale. Un nuovo promo realizzato da Mahiro Maeda celebra l'imminente ritorno della seconda stagione di Kaiju No.8, mostrando un'illustrazione crossover con il leggendario Godzilla. Anche se i due mostri non si affronteranno davvero nell'anime, la scena simbolica accende la fantasia dei fan, in attesa del debutto su Crunchyroll il prossimo 19 luglio. Kafka contro Godzilla: il faccia a faccia per promuovere Kaiju No.

