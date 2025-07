Grande Fratello Zeudi Di Palma smentisce i gossip | Io e Giovanni siamo solo amici partiranno diffide

Zeudi Di Palma, ex Miss Campana e protagonista del Grande Fratello, mette a tacere i gossip: “Io e Giovanni siamo solo amici”. La sua fermezza si accompagna a una minaccia di azioni legali per tutelare la propria immagine. In un mondo dove le voci corrono veloci, è importante ascoltare la verità direttamente dalla fonte. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa vicenda che sta facendo discutere il pubblico.

L'ex Miss Campana ed ex protagonista della recente edizione del Grande Fratello, Zeudi Di Palma, ha chiarito e specificato di non essere assolutamente fidanzata con un ragazzo con cui è stata avvistata di recente, minacciando azioni legali. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Zeudi Di Palma smentisce i gossip: "Io e Giovanni siamo solo amici, partiranno diffide"

