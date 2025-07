Italia | si adatta a clima estremo

lclimatica senza precedenti, con temperature record che mettono a dura prova la resilienza delle sue città e abitanti. Questo scenario estremo ci invita a riflettere sulla nostra capacità di adattamento e sulle misure necessarie per proteggere il patrimonio e la qualità della vita. In un paese così ricco di storia e cultura, la sfida è trovare un equilibrio tra rispetto delle tradizioni e innovazione sostenibile.

In un torrido pomeriggio d'estate a Roma, persino l'imponenza senza tempo del Colosseo e' oscurata dalla rara vista di turisti e abitanti del luogo rannicchiati sotto gli ombrelli, per ripararsi non dalla pioggia, ma dal sole cocente. "Una volta ci godevamo il sole" afferma Lucia, una pensionata romana che si riposa su una panchina all'ombra. "Ora sembra pericoloso". La scorsa settimana l'Italia si trovava all'epicentro di una emergenza climatica che attraversava l'Europa. Un'ondata di caldo persistente e mortale ha attanagliato gran parte del Paese, provocando allerte rosse nelle principali citta', mettendo a dura prova i servizi sanitari e innescando conversazioni urgenti sulle strategie di resilienza a lungo termine.