La creatrice di Fullmetal Alchemist ha una nuova serie anime in lavorazione | ci sono sempre due fratelli

L’attesa sta per terminare: la geniale mente dietro Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, torna in grande stile con una nuova serie anime. Dopo anni di silenzio, il suo nuovo progetto, "Daemons of the Shadow Realm", prodotto da Bones e presentato da Crunchyroll all’Anime Expo, promette di catturare il pubblico con un’avventura soprannaturale tra gemelli divisi, poteri oscuri e misteri irrisolti. Un’opera che sicuramente lascerà il segno nel panorama anime.

Crunchyroll ha svelato che una nuova serie anime basata sull'ultimo lavoro del creatore di Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, è finalmente in lavorazione. Dopo anni di attesa, Hiromu Arakawa, autrice di Fullmetal Alchemist, è pronta a conquistare di nuovo gli schermi con Daemons of the Shadow Realm, nuova serie anime prodotta da Bones e presentata da Crunchyroll all'Anime Expo. Un'avventura soprannaturale tra gemelli divisi, poteri oscuri e creature arcane, diretta da Masahiro Ando con un'estetica tra sogno e incubo. Il ritorno di una leggenda: Hiromu Arakawa torna con un nuovo anime Sono passati quindici lunghi anni dall'ultima volta che Edward e Alphonse Elric hanno fatto vibrare i cuori degli spettatori con Fullmetal Alchemist: Brotherhood, e da allora i fan non hanno mai smesso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La creatrice di Fullmetal Alchemist ha una nuova serie anime in lavorazione: ci sono sempre due fratelli

In questa notizia si parla di: anime - fullmetal - alchemist - serie

Se sei un appassionato di anime e manga, preparati a vivere un'esperienza mozzafiato: l'autrice di successo Hiromu Arakawa torna con "Daemons of the Shadow Realm", una saga fantasy ricca di mistero e avventura.

